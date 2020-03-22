Три человека погибли в ДТП с двумя автобусами под Тамбовом
На месте трагедии работает 20 единиц техники и 46 человек личного состава.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
Два рейсовых автобуса попали в ДТП в Тамбовской области. Об этом сообщила «Звезде» начальник пресс-службы регионального ГУ МЧС Алена Миронова.
Происшествие произошло в Жердевском районе на 556 километре трассы Р-22 Москва-Волгоград.
«При попутном движении два пассажирских рейсовых автобуса разъехались по обочинам в результате один из автобусов, перелетев отбойник, вылетел в кювет», - отметила Миронова.
По данным МЧС, в результате ДТП два человека погибли, 15 пострадали.
Как рассказали «Звезде» в МВД по Тамбовской области, при аварии три человека погибли
На месте происшествия работает 46 человек личного состава, 20 единиц техники.