Собянин отреагировал на информацию о возможном закрытии метро в Москве

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«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать», - объяснил он.

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