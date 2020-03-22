Собянин отреагировал на информацию о возможном закрытии метро в Москве
По словам мэра российской столицы, метрополитен для посетителей закрыт не будет.
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Власти Москвы не собираются останавливать работу метрополитена из-за коронавируса. С таким сообщением в воскресенье, 22 марта, выступил мэр столицы Сергей Собянин.
Он добавил, что метро «вообще невозможно остановить».
«Метро технологически создано так, что поезда должны постоянно курсировать, прокачивать воздух, чтобы все сети были в надлежащем состоянии. Если мы остановим метро, потом полгода будем восстанавливать», - объяснил он.
Также Собянин в эфире телеканала «Россия-1» отметил, что при любом раскладе метрополитен будет работать.