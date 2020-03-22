В Роскосмосе прокомментировали вывоз сотрудников с космодрома Куру

Самолет с сотрудниками предприятий Роскосмоса покинул Французскую Гвиану после закрытия Гвианского космического центра. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе госкоропрации.

В частности, были вывезены 246 человек. На месте остался 21 сотрудник, который в настоящее время заканчивает работы с разгонным блоком «Фрегат» ракеты-носителя «Союз-СТ».

Также известно, что для вывоза сотрудников был специально выделен самолет.

Ранее администрация космического центра во Французской Гвиане приняла решение приостановить из-за коронавируса все пусковые программы. Среди специалистов, которые работали в Куру, были также и эксперты из России. Они обеспечивали пуск российской ракеты «Союз-СТ». После закрытия космодрома Роскосмос принял решение о вывозе своих сотрудников в РФ.