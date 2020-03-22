В КНДР испытали новые тактические управляемые ракеты

Лидер Северной Кореи присутствовал на испытании новых тактических управляемых ракет, которые должны внести «эпохальные» изменения в оборонную стратегию страны.

Цель показательной стрельбы заключается в том, чтобы подтвердить тактическое свойство и мощность новой оружейной системы, поставляемой на вооружение в войсковые части Корейской народной армии. Показательная стрельба продемонстрировала особенности управляемых ракет, включая по-разному определенные траектории полета и углы падения, точность попадания в цель и мощность боеголовки, сообщает издание KCNA.

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На испытании также присутствовали партийные руководители, начальник Генштаба генерал Пак Чон Чхон и командиры корпусов КНА. Ракеты взлетели и достигли острова, обозначенного как цель.

Как сообщает агентство, Ким Чен Ын отметил, что недавно разработанные КНДР новые оружейные системы и системы стратегического вооружения, что еще находятся в разработке, внесут вклад в осуществление стратегической цели партии.