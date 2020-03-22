В ВОЗ оценили риск заразиться коронавирусом через воду из-под крана
В мире заражены уже свыше 234 тысячи человек, скончались почти 10 тысяч.
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Научных доказательств того, что новый коронавирус может распространяться при употреблении воды из-под крана, нет.
«Не существует научных свидетельств о достоверности данного факта», - сказал РИА Новости официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич, отвечая на вопрос, возможна ли передача вируса через водопроводную воду.
Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией. По последним данным в мире заражены уже более 234 тысячи человек, скончались почти 10 тысяч.