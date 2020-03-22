У двух жителей Сахалина заподозрили коронавирус

На Сахалине специалисты зафиксировали два первых положительных результата экспресс-теста на коронавирус, оба зараженных прибыли из-за рубежа. Об этом сообщается на сайте правительства региона.

Материалы с результатами из местной лаборатории Роспотребнадзора направлены для заключительной проверки в новосибирский центр «Вектор».

В областном правительстве заявили о запуске всех мероприятий, которые предусмотрены сценарием выявления болезни, - обследованные находятся на карантине, выясняется, с кем они вступали в контакт. В воскресенье в пригороде Южно-Сахалинска, в одном из бывших военных городков, врачи взяли анализы у всех жителей подъезда, где жил один из обследованных. В городе также развернуты два пункта сдачи анализов. В настоящее время мобильную сеть для проведения экспресс-тестов открывают и в соседних районах.

В Сахалинской области действует режим повышенной готовности для предотвращения распространения коронавирусом, ограничены массовые мероприятия, бюджетникам запрещен выезд за границу.

Напомним, официально в России зарегистрировано 306 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 16 человек.