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Назван средний инкубационный период COVID-2019

Александра Арсентьева
06:52 22.03.2020
При этом сам инкубационный период в среднем продолжается чуть больше пяти дней.
Назван средний инкубационный период COVID-2019
© Фото: Xinhua, Globallookpress

В среднем инкубационный период коронавируса длится 5,1 дня, а симптомы начинают проявляться в течение 11,5 дней. Об этом сообщает Роспотребнадзор, ссылаясь на исследование ученых Школы общественного здравоохранения имени Джона Хопкинса.

Исследование проводилось на основе анализа данных 181 пациента с коронавирусной инфекции в Китае. У 97,5% заболевших срок появления симптомов - 11,5 дней, поэтому, по мнению ученых, введение 14-дневного карантина - обоснованная и эффективная мера предосторожности.

При этом сам инкубационный период в среднем продолжается чуть больше пяти дней.

В Роспотребнадзоре отметили, что иногда инкубационный период превышает длительность карантина, но такие случаи редки.

Специалисты отметили, что новое исследование выявляет схожесть SARS-CoV и SARS-CoV-2 - атипичной пневмонии, ее эпидемия обрушилась на Китай с 2002-2004 годах. Тогда инкубационный период составлял 5-7 дней.

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