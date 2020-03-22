США вышли на третье место по числу заразившихся коронавирусом

Соединенные Штаты вышли на третье место в мире после Китая и Италии по количеству подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, их уже 25,5 тысячи, а погибших более 300. Об этом рассказал американский Университет Джонса Хопкинса, который ведет подсчет местной и федеральной статистики случаев.

По его информации, в США были подтверждены 25 493 случая заражения вирусом, скончались 307 человек, у которых был диагностирован СOVID-19.

Больше, чем в Соединенных Штатах, случаев коронавируса зарегистрировано только в Китае (свыше 81 тысячи) и в Италии (более 53 тысяч). В настоящее время в Испании примерно на 100 случаев меньше, чем в США, хотя умерло значительно больше пациентов - свыше 1,3 тысячи, сообщает РИА Новости.

За последнюю неделю количество подтвержденных случаев в США возросло более чем в десять раз.