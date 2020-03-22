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В итальянской Ломбардии штраф за нарушение карантина подняли до 5 тысяч евро

Анна Берестовая
06:00 22.03.2020
В наиболее пораженной коронавирусом области страны было зарегистрировано 547 смертей от болезни только за последние сутки.
В итальянской Ломбардии штраф за нарушение карантина подняли до 5 тысяч евро
© Фото: Cozzoli, Fotogramma Ropi, Globallookpress

В области Ломбардия на севере Италии увеличили сумму штрафа за нарушение связанных с карантином ограничений до пяти тысяч евро.

Помимо этого, поступило распоряжение о закрытии всех государственных учреждений, профессиональных студий и строек, не связанных с медицинской сферой или транспортным сообщением. Также в области строжайше запрещены даже одиночные прогулки и спортивные занятия на открытом воздухе. Об этом пишет итальянская газета Messaggero.

Изменения ввел губернатор провинции Аттилио Фонтаной в связи с крайне тяжелой эпидемиологической обстановкой на территории. Ломбардия в настоящий момент является наиболее сильно пораженным коронавирусной инфекцией регионом страны. Только за прошедшие сутки от COVID-19 в ней скончались 545 человек. Начиная с момента регистрации первого случая заражения 21 февраля, заболевание в области не идет на спад.

С 10 марта по всей Италии действуют серьезные карантинные меры и  ограничение свободного передвижения граждан без необходимого основания. Учебные заведения, места отдыха и развлечения, кафе, кинотеатры, клубы, бары и большинство офисов не функционируют. Тем не менее, темпы заражения все еще крайне велики и требуют дополнительных мер.

По данным МВД, с начала карантина в Италии было зарегистрировано более 50 тысяч нарушителей. По всей стране за нарушение карантинного режима установлен штраф в 206 евро, но отдельные регионы имеют право изменять эту сумму.

Число зараженных COVID-19 с начала его распространения в стране достигло 53,5 тысячи человек, 4825 из них умерли. В связи с крайне тяжелой эпидемиологической ситуацией в европейском государстве, Россия согласилась оказать Италии помощь в борьбе с заболеванием.

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