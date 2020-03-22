Паники нет: немецкий журналист оценил меры России в борьбе с коронавирусом

Автор статьи «Почему Россия может избежать эпидемии коронавируса» в австрийской газете Der Standard Андре Баллин сравнил меры по противодействию распространения коронавируса в странах Евросоюза и России, и пришел к выводу, что Российская Федерация на этом фоне смотрится гораздо выигрышнее.

По мнению журналиста, ситуация с пандемией в России кардинально отличается от обстановки в странах ЕС. Баллин пишет, что внутри Евросоюза образовывается настоящий кризис, который сопровождается общественной паникой, возникаемой из-за непрофессиональных действий со стороны служб безопасности Европы и других ведомств.

Журналист из Германии уверен, что в вопросе борьбы с коронавирусом Российской Федерации сопутствует удача, так как наше правительство имело небольшое преимущество: на первых порах эпидемии на территории России оказались только два гражданина Китая имевшие коронавирус внутри своего организма.

Автор публикации подчеркнул, что общая более положительная динамика в борьбе с COVID-19 на территории нашей страны сохранена благодаря решительным действиям служб безопасности и контроля РФ, которые с умом использовали ценное время.