Власти Сирии приостановили международное авиасообщение из-за COVID-19
Последним станет рейс из Москвы в Дамаск, о чем сообщил министр транспорта Сирийской Арабской Республики (САР) Али Хамуд.
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Правительство Сирии приняло решение о приостановлении международного авиасообщения на фоне эпидемии коронавируса. По сообщению министра транспорта САР Али Хамуда, последним станет рейс из столицы России в столицу Сирии, который осуществит авиакомпания Syrian Air.
Официально в Сирийской Арабской республике сейчас не зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусом.
Правительство страны приняло ряд превентивных мер, введя жесткие ограничения: прекращено воздушное сообщение со всеми странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта также сухопутная граница с Ливаном. Во всей стране закрыты рестораны, кафе, музеи и другие места массового скопления людей.