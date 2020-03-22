Власти Сирии приостановили международное авиасообщение из-за COVID-19

Правительство Сирии приняло решение о приостановлении международного авиасообщения на фоне эпидемии коронавируса. По сообщению министра транспорта САР Али Хамуда, последним станет рейс из столицы России в столицу Сирии, который осуществит авиакомпания Syrian Air.

Официально в Сирийской Арабской республике сейчас не зарегистрировано ни единого случая заражения коронавирусом.

Правительство страны приняло ряд превентивных мер, введя жесткие ограничения: прекращено воздушное сообщение со всеми странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта также сухопутная граница с Ливаном. Во всей стране закрыты рестораны, кафе, музеи и другие места массового скопления людей.