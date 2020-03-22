Чистое небо: в Китае за время карантина уменьшилось загрязнение воздуха

В атмосфере над Китаем значительно снизился уровень диоксида азота. Уменьшение загрязнения воздуха было зафиксировано в период с декабря по март текущего года.

В конце 2019 года в китайской провинции Хубей начали появляться первые новости о вспышке новой коронавирусной инфекции. Для борьбы с заболеванием в стране ввели строгие меры контроля, в соответствие с которыми уже к концу января 2020 фабрики и заводы прекратили свою работу.

Это привело к резкому падению уровня диоксида азота, который выбрасывают в воздух электростанции, промышленные объекты и транспортные средства. Уменьшение концентрации ядовитого вещества пришлось на период с января по февраль. Об этом пишет организация ESA (Европейское космическое агентство) на своем сайте.

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service зарегистрировал произошедшие изменения с помощью спутника Copernicus Sentinel-5P. Объединив спутниковые наблюдения с компьютерными моделями атмосферы, они пришли к выводу, что в атмосфере над Китаем стало на 20-30% меньше вредных частиц.

На представленном видео можно наблюдать, как уровень загрязнения, обозначенный желто-оранжевым цветом, постепенно рассеивается, доходя до намного меньшего уровня.

С начала марта эпидемиологическая обстановка в стране улучшилась, и ранее закрытые предприятия начали открываться вновь. В то же самое время уровень загрязнения воздуха снова начал расти в связи с увеличением активности фабрик и росту движения транспортных средств.