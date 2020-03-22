Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Чистое небо: в Китае за время карантина уменьшилось загрязнение воздуха

Анна Берестовая
04:39 22.03.2020
Падение уровня ядовитых веществ в атмосфере связывают с остановкой предприятий страны и сокращением движения транспорта.
© Видео: European Space Agency, YouTube © Фото: Zhu Xiang XinHua, Globallookpress

В атмосфере над Китаем значительно снизился уровень диоксида азота. Уменьшение загрязнения воздуха было зафиксировано в период с декабря по март текущего года.

В конце 2019 года в китайской провинции Хубей начали появляться первые новости о вспышке новой коронавирусной инфекции. Для борьбы с заболеванием в стране ввели строгие меры контроля, в соответствие с которыми уже к концу января 2020 фабрики и заводы прекратили свою работу.

Это привело к резкому падению уровня диоксида азота, который выбрасывают в воздух электростанции, промышленные объекты и транспортные средства. Уменьшение концентрации ядовитого вещества пришлось на период с января по февраль. Об этом пишет организация ESA (Европейское космическое агентство) на своем сайте.

The Copernicus Atmosphere Monitoring Service зарегистрировал произошедшие изменения с помощью спутника Copernicus Sentinel-5P. Объединив спутниковые наблюдения с компьютерными моделями атмосферы, они пришли к выводу, что в атмосфере над Китаем стало на 20-30% меньше вредных частиц.

На представленном видео можно наблюдать, как уровень загрязнения, обозначенный желто-оранжевым цветом, постепенно рассеивается, доходя до намного меньшего уровня.

С начала марта эпидемиологическая обстановка в стране улучшилась, и ранее закрытые предприятия начали открываться вновь. В то же самое время уровень загрязнения воздуха снова начал расти в связи с увеличением активности фабрик и росту движения транспортных средств.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата16.03.2020, 11:30
Борьба с коронавирусом: как в мире пытаются противостоять опасной инфекции
Дата21.03.2020, 15:30
Мозаика, гжель, купель: убранство нижней части Главного храма ВС РФ показали на видео
Дата22.03.2020, 04:38
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
Дата20.03.2020, 10:31
Вице-адмирал ВМФ РФ рассказал, когда появится пятое поколение подлодок
Дата18.03.2020, 15:07
Спланировать и уничтожить: секрет самого результативного танкиста ВОВ
Дата13.01.2020, 11:02
Минобороны подняло по тревоге несколько тысяч военных в Подмосковье: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
05:08 В стране и мире
Власти Сирии приостановили международное авиасообщение из-за COVID-19
04:39 В стране и мире
Видео
Чистое небо: в Китае за время карантина уменьшилось загрязнение воздуха
04:02 В стране и мире
Вылечившаяся от COVID-19 врач из Британии описала симптомы заболевания
00:47 Спорт
Экс-президент мадридского «Реала» умер от коронавируса
00:32 В стране и мире
Шойгу провел переговоры с министром обороны Италии об организации помощи от России в борьбе с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
05:08 В стране и мире
Власти Сирии приостановили международное авиасообщение из-за COVID-19
04:39 В стране и мире
Видео
Чистое небо: в Китае за время карантина уменьшилось загрязнение воздуха
04:38 Спорт
СМИ: чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге 2023 года могут перенести на год
04:02 В стране и мире
Вылечившаяся от COVID-19 врач из Британии описала симптомы заболевания
03:05 В стране и мире
Видео
Коммунальный работник повалил бетонную плиту на автомобиль: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пернатые «голодранцы»: обезумевшие из-за нехватки пищи голуби напали на женщину в Испании
«Приспешники» коронавируса: выявлены болезни, повышающие опасность COVID-19
Обнаружен новый симптом коронавируса
Видео
«Кукушечка поехала»: прибывшие из-за рубежа красноярцы устроили штурм в аэропорту
Врач сравнил опасность рака и коронавируса
Названа самая неуязвимая к заражению коронавирусом группа крови
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.