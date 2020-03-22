Вылечившаяся от COVID-19 врач из Британии описала симптомы заболевания

Шестидесятилетняя британская врач Клэр Герада, которой удалось переболеть и вылечиться от коронавируса, подробно описала журналистам симптомы возникновения инфекционного заболевания.

Как cообщила медицинский работник изданию Daily Mail, коронавирус она «подхватила» в Нью-Йорке, а первые его симптомы проявились, когда женщина прилетела домой в Великобританию. В понедельник после поездки ей удалось выйти на работу, а утром во вторник у нее начался сухой кашель, после чего Герада испытала сильную сухость с горле, переросшую в боль.

«Как будто кто-то пронзил мне горло ножом. Затем поднялась высокая температура. После чего началась лихорадка», - поведала врач.

Герада поняла, что у нее - коронавирус, так как сезон гриппа уже подошел к концу. Тогда женщина приняла решение самоизолироваться от супруга, чтобы не заразить его инфекцией. Ее муж ночевал в отдельной комнате, они стали пользоваться разной посудой и полотенцами. Таким образом мужчина не заболел, хотя и находился в одном доме с женой. А собаку семьи в это время выгуливал сосед.

Врач рассказала, что вообще практически не болеет простудными заболеваниями. Но здесь почувствовала, что с нею явно что-то неладно. Два дня Клэр Герада совсем не хотела есть, так как у нее было неприятное ощущение металла во рту. Ее постоянно клонило в сон, она пила лимонад и воду с лимоном, так как горячий чай не могла глотать из-за боли во рту и горле. Еще одним симптомом коронавируса явились небольшие язвы в носу. При этом единственным лекарством, которое принимала женщина, был парацетамол: по две таблетки три раза в день каждые восемь часов.

Когда британка получила результаты анализов, подтвердившие у нее наличие коронавируса, к тому времени она чувствовала себя уже гораздо лучше: температура снизилась, а кашель прекратился. К понедельнику следующей недели она уже полностью чувствовала здоровой, однако решила продолжить самоизоляцию на карантине до 14 дней, как того предписывают правила лечения коронавирусного заболевания.