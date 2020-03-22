Россия вывела на орбиту 34 спутника связи OneWeb

Все 34 британских спутника OneWeb, запущенные в субботу, были успешно выведены на орбиту.

Запуск был проведен с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-М» в 20.06 по московскому времени в космодрома Байконур. Спустя несколько часов спутники в полном количестве оказались на целевых орбитах.

Аппараты отделились от ракеты, разделившись на девять групп в соответствие с изначальным планом. В скором времени ожидается прием сигнала. Об этом сообщила компании OneWeb, которой принадлежат спутники.

Генеральный директор компании «Главкосмос» после окончания миссии поблагодарил российских и зарубежных партнеров, которые поспособствовали успешному запуску с сложных условиях, обусловленных пандемией коронавируса.

Проведенная миссия, по словам гендиректора OneWeb Адриан Стекеля, позволила расширить доступ к высокоскоростному интернету, который крайне необходим населению в связи с эпидемиологической ситуацией и карантином.

Напомним, что в июне 2015 года компании Arianespace и OneWeb подписали контракт на 21 аналогичный пуск ракет-носителей «Союз», который позволит вывести в космос 672 спутника OneWeb.