Коммунальный работник повалил бетонную плиту на автомобиль: видео

В Краснотурьинске на автомобиль местной жительницы упала бетонная плита. Инцидент произошел в пятницу, 20 марта, рядом с 49 домом на улице Ленина.

В ходе просмотра ближайших камер наблюдения было установлено, что виновником случившегося стала сотрудница коммунальной службы управляющей компании «Квартал», которая закрашивала граффити на стене дома. Об этом пишет издание «Вечерний Краснотурьинск».

На кадрах видно, как женщина опирается на каменное ограждение и одна из плит сразу же падает на стоящую рядом машину. После этого испугавшаяся сотрудница быстро покидает место происшествия.

Комментаторы в соцсетях заметили, что и сама потерпевшая, Елизавета, виновата в случившемся, так как припарковала автомобиль на тротуару. Девушка же заверила, что это место часто используется для стоянки, но она сама выбрала его впервые.

Процедура по оценки нанесенного ущерба назначена на понедельник. Елизавета отправится туда с представителем управляющей компании и, по собственным словам, планирует решить все мирным путем.