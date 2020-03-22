И это не Москва: вице-премьер РФ Белоусов назвал ответственных в обвале цен на нефть

Позиция Москвы никогда не заключалась в том, чтобы обвалить цены на мировом рынке нефти. С этим заявлением премьер-министра РФ Михаила Мишустина согласен и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

Как сообщил политик, инициатива о разрыве соглашения ОПЕК+ и обвала нефтяных рынков исходила от арабских партнеров.

«Даже у нефтяных компаний, которые объективно заинтересованы в рынках, не было позиций, что надо разрывать соглашение и выходить из договоренностей», - рассказал Белоусов в программе «Вести в субботу».

Цены на нефть резко упали 9 марта на фоне сообщений о прекращении действия сделки ОПЕК+, которая предполагала сокращение добычи нефти. Саудовская Аравия после отказа перезаключить соглашение объявила о планах увеличить добычу до 12 миллионов баррелей в сутки и вывести на рынок запасы. В итоге цены упали аж на рекордные 30%.

Как пояснил 20 марта глава «Роснефти» Игорь Сечин, в российской нефтегазовой компании после того, как стало известно, что сделка ОПЕК+ не состоится, сразу же поняли, что теперь стоит ожидать отрицательного сценария формирования цен на нефть. Поэтому встретили ситуацию во всеоружии.