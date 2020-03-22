В Иерусалиме закрыли доступ на Храмовую гору

В Иерусалиме в связи с пандемией коронавируса было принято решение закрыть доступ на Храмовую гору, которая является священным местом для представителей иудаизма и ислама. Такое решение было принято совместно властями Израиля и представителями иорданского исламского совета (ВАКФ), сообщает The Times of Israel.

Кроме того доступ закрыт не только для верующих мусульман и религиозных иудеев, но и для всех туристов. Запрет вступил в действие в воскресенье, 22 марта.

По данным на вечер воскресенья, 22 марта, в Израиле выявлены 945 случаев заражение COVID-19 и зафиксирован один смертельный случай. Еще 10 марта власти Израиля Власти Израиля ввели обязательный двухнедельный карантин для всех въезжающих в страну граждан.