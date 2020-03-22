СМИ сообщили об ультиматуме Макрона Джонсону из-за коронавируса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ввел ограничения на работу пабов, ресторанов и театров из-за ультиматума президента Франции Эммануэля Макрона. Французский глава государства пригрозил закрыть въезд в страну со стороны Великобритании, если в Королевстве не начнут предпринимать какие-то действия для сдерживания распространения коронавируса. Об этом сообщила французская газета Liberation со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

«Мы были вынуждены пригрозить ему, чтобы заставить его, наконец, пошевелиться», - приводит издание слова источника.

Сообщается, что в случае закрытия Францией границ для Великобритании, другие страны могли бы предпринять аналогичные меры, что стало бы «очень плохой новостью» для экономики и политики Королевства.

Ультиматум был поставлен еще в пятницу, 20 марта, и только после это в Великобритании закрыли для посещения общественные места, включая театры, спортзалы, развлекательные центры, рестораны и пабы.

По последним данным, в Великобритании выявлены более 5 тысяч случаев заражения коронавирусом, 281 пациент скончался. Во Франции заболевших более 16 тысяч, погибших от нового вида коронавируса 674 человека.