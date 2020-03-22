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Первый случай коронавируса зафиксирован в Сирии

Ирина Егорова
22:56 22.03.2020
Инфицированным является прибывший из-за границы гражданин.
Первый случай коронавируса зафиксирован в Сирии
© Фото: Anas Alkharboutli dpa Globallookpress

В Сирии зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом, передает радиостанция Sham FM. Уточняется, что инфицированным является прибывший из-за границы гражданин.

«Предприняты все необходимые меры», - цитирует издание министра здравоохранения САР Низара Язиджи. 

По данным радиостанции, коронавирус обнаружен у 20-летней девушки

Ранее правительство Сирии приняло решение о приостановлении международного авиасообщения на фоне эпидемии коронавируса. Также был принят ряд превентивных мер: прекращено воздушное сообщение со всеми странами, где зафиксирована вспышка вируса, закрыта также сухопутная граница с Ливаном. Во всей стране закрыты рестораны, кафе, музеи и другие места массового скопления людей.

По состоянию на 22 марта, всего в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.  

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