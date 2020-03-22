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Двадцать тысяч человек из девяти стран: сколько россиян было возвращено на Родину за неделю

Ирина Егорова
22:30 22.03.2020
Уточняется, что наши сограждане в первую очередь вывозились из стран с наиболее сложной ситуацией - Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории.
Двадцать тысяч человек из девяти стран: сколько россиян было возвращено на Родину за неделю
© Фото: pixabay.com

В Росавиации прошло очередное заседание рабочей группы, созданной для возвращения наших соотечественников из зарубежных стран, где было озвучено количество тех, кто вернулся домой. 

«За прошедшую неделю, из стран, где сложилась наиболее сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индии, Индонезии, Кипра, Молдавии, Испании, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 19 942 человек, из них 4547 иностранных граждан», - сообщается на сайте Росавиации.

Уточняется, что за последние два дня было доставлено еще 8256 пассажиров, из них 1268 иностранцы. Такая ситуация сложилась из-за отмены авиарейсов в разных странах. Рабочая группа, руководителем которой является глава Росавиации Александр Нерадько, создана совместно с Минтрансом, Росавиацией и Ростуризмом.

«23 марта планируются следующие вывозные рейсы: "Аэрофлот" - шесть рейсов из Будапешта, один рейс из Каира, два рейса из Кишинева, два рейса из Лиссабона, два рейса из Ларнаки. "Сибирь" - один рейс из Тенерифе», - сообщил Нерадько.

Напомним, что Россия с 23 марта временно останавливает авиасообщение с другими странами. Исключением станут рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, а также - чартеры для вывоза граждан в их стран.  

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