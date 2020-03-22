В ЦПВС сообщили о трех зафиксированных за сутки обстрелах в Сирии

Боевики продолжают обстрелы вооруженных сил Сирии. Об этом на брифинге сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР контр-адмирал Олег Журавлев.

«За прошедшие сутки зафиксировано три вооруженных сил Сирии на территории Идлибской зоны деэскалации», - сообщил он.

Журавлев добавил, что российский ЦПВС призывает командиров незаконных вооруженных формирований отказаться от провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации.

Также Журавлев сообщил, что российская военная полиция провела патрулирование в провинции Алеппо и Хасеке по маршруту: аэродром Метрас – Швайхан – Айн-Иса – Мишрака – Бир-Кантари – Бир-Хамид-Эль-Али – аэродром Квайрес – аэродром Метрас.

Напомним, что с полуночи 6 марта 2020 года, в соответствии с российско-турецкими договоренностями, на территории Идлибской зоны деэскалации введен режим прекращения огня. За прошедшие сутки обстрелов со стороны действующих незаконных вооруженных формирований, подконтрольных Турции, не зарегистрировано.

Кроме того, контр-адмирал напомнил, что для оперативного взаимодействия между российским ЦПВС и турецкой стороной продолжает работать специальный непрерывный канал связи.