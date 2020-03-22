Два российских танка попали в шестерку лучших в мире

В рейтинг шести мощнейших и наиболее продвинутых танков во всем мире включили сразу две российские машины. На лидирующих позициях , согласно изданию Мilitary Watch Magazine, оказались Т-14 «Армата» и Т-90М «Прорыв».

Подчеркивается, что Т-14 «Армата» является современным и крайне амбициозным вооружением, значительно отличающимся от своих советских предшественников.

Машина располагает широким спектром боеприпасов для пушки, среди которых имеются противовоздушные ракеты. Танк сделан из новых композитных материалов и включает в себя комплексы активной и динамической защиты, системы вооружения и датчики. Помимо этого, в будущем 125-мм орудие на Т-14 может быть заменено на 152-мм.

Второй лидер танкового вооружения из России Т-90М «Прорыв» недавно с успехом завершил испытания. В нем нашли соединение базовая конструкция боевого танка Т-90 и инновационные технологии Т-14. Так, машина оборудована той же пушкой и системой управления огнем «Калина». Прочную защиту танка формирует композитная броня и комплекс динамической защиты «Реликт». Кроме этого, танк использует аналогичные системы связи, что способствует стабильности коммуникативных возможностей.

Т-90М можно назвать более легким и менее дорогостоящим аналогом «Арматы». Но даже при этом, «Прорыв» может дать фору большему количеству танков иностранного производства.

Помимо российских машин туда вошли китайский Type 99, японский Type 10, южнокорейская «Черная пантера» К2 и израильская Merkava IV. А вот американского Abrams и немецкого Leopard в рейтинге не оказалось.