Фактор риска: в Минздраве сообщил об опасности курения при COVID-19

Курящие люди могут тяжелее переносить симптомы коронавируса, а также повышается риск оказаться в реанимации или умереть, сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай.

«Курение - это дополнительный фактор риска с точки зрения тяжести течения коронавирусной инфекции», - написал чиновник в своем микроблоге .

Салагай отметил, что курящие люди, по данным исследователей Гарвардского университета и университета Ираклион, имеют «в 1,4 раза большую вероятность» тяжелее переносить симптомы заражения и примерно «в 2,4 раза большую вероятность» оказаться в реанимации или даже умереть.

В некоторых СМИ также появлялась обратная информация, о том, что курение защищает от коронавируса.

«Научные данные на текущий момент это утверждение опровергают. Курильщики, как известно, страдают хроническими заболеваниями легких (в частности, хроническим бронхитом) и чаще страдают пневмонией», - уточнил заместитель ведомства.

Тем более данная пагубная привычка способствует снижению иммунитета. Наиболее подвержены к заражению COVID-19 не только пожилые люди, но и те, кто страдает аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз), кому недавно провели трансплантацию органов, а также химиотерапию.

Самыми неуязвимымми к заражению являются дети до 19 лет, а также люди с четвертой группой крови.

По данным на 22 марта, общее число зараженных в России составляет 367 человек, большинство из них - 191 - находятся в Москве.