Глава МОК: вариант отмены Олимпиады не рассматривается

Так как ситуация в Японии улучшается, глава МОК Томас Бах выразил надежду на то, что Олимпийские Игры в Токио с учетом определенных мера безопасности состоятся.

«Вариант отмены Игр из-за коронавируса не рассматривается», - сообщается на сайте МОК.

По словам Баха, если говорить о переносе, то трудно назвать какие-то определенные даты. Олимпийский комитет ранее приступил к разработке альтернативных сценариев, где обсуждался вопрос проведения соревнований позже на 30 или 45 дней, а также через год или два. Также поднимался вопрос присутствия зрителей на трибунах.

Ранее многие спортивные организации направляли письма Томасу Баху с инициативой отложить проведение Игр до нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Олимпийские игры в Токио остаются последним крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили.

Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

Пока начало летних Олимпийских игр 2020 года запланировано на 24 июля, а окончание - на 9 августа.