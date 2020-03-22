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Глава МОК: вариант отмены Олимпиады не рассматривается

Ирина Егорова
21:40 22.03.2020
Олимпийские игры в Токио остаются последним крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили.
Глава МОК: вариант отмены Олимпиады не рассматривается
© Фото: Yoshio Tsunoda AFLO Globallookpress

Так как ситуация в Японии улучшается, глава МОК Томас Бах выразил надежду на то, что Олимпийские Игры в Токио с учетом определенных мера безопасности состоятся.  

«Вариант отмены Игр из-за коронавируса не рассматривается», - сообщается на сайте МОК

По словам Баха, если говорить о переносе, то трудно назвать какие-то определенные даты. Олимпийский комитет ранее приступил к разработке альтернативных сценариев, где обсуждался вопрос проведения соревнований позже на 30 или 45 дней, а также через год или два. Также поднимался вопрос присутствия зрителей на трибунах.

Ранее многие спортивные организации направляли письма Томасу Баху с инициативой отложить проведение Игр до нормализации ситуации с пандемией коронавируса. Олимпийские игры в Токио остаются последним  крупным спортивным мероприятием, которое пока не отменили.

Ранее Олимпийские игры отменяли только из-за Первой и Второй мировых войн.

Пока начало летних Олимпийских игр 2020 года запланировано на 24 июля, а окончание - на 9 августа.

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