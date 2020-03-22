Меркель отправили на карантин после контакта с зараженным

Канцлер Германии Ангела Меркель приняла решение отправиться на домашний карантин

«Меркель на карантине после встречи с зараженным вирусом доктором», - сообщил секретарь, передает AFP в Twitter.

Сообщается, что доктор 20 марта делал ей прививку.

Меркель с главами немецких земель решили ужесточить ограничения - теперь по всей территории страны запрещены встречи группами больше двух человек. В случае нарушения правила, которое буде действовать две недели, полиция при первом случае вправе вынести предупреждение, а потом - санкции.

По состоянию на 22 марта, число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 21 тысячу человек, скончались более 75 пациентов, выздоровели 209. Всего в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.