Минкульт порекомендовал закрыть все кинотеатры в России с 23 марта

Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало приостановить работу с 23 марта.

«Меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», - сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что приказ подписала министром культуры РФ Ольга Любимова.

Аналогичные меры Минкультуры ввело ранее в отношении музеев, театров, филармоний, цирков. «Культурный детокс» продлится до 10 апреля. Временный запрет вводится на обслуживание читателей в библиотеках, посетители смогут пользоваться ресурсами удаленно.

Также закрыты фитнес-центры, бассейны и аквапарки столицы. С 23 марта школы уйдут на карантин, в вузах и колледжах с 16 марта уже введены дистанционные занятия.

По последней информации в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании, Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.