Минкульт порекомендовал закрыть все кинотеатры в России с 23 марта
Министерство культуры Российской Федерации рекомендовало приостановить работу с 23 марта.
«Меры санитарно-эпидемиологической безопасности вводятся в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», - сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что приказ подписала министром культуры РФ Ольга Любимова.
Аналогичные меры Минкультуры ввело ранее в отношении музеев, театров, филармоний, цирков. «Культурный детокс» продлится до 10 апреля. Временный запрет вводится на обслуживание читателей в библиотеках, посетители смогут пользоваться ресурсами удаленно.
Также закрыты фитнес-центры, бассейны и аквапарки столицы. С 23 марта школы уйдут на карантин, в вузах и колледжах с 16 марта уже введены дистанционные занятия.
По последней информации в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании, Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.