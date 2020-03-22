Не более двух: в Германии запретили групповые встречи

В Германии ужесточаются ограничения, касающиеся свободы передвижения граждан. Канцлер Германии Ангела Меркель и главы немецких земель договорились в ходе телефонного звонка о введении запрета на встречи группами больше двух человек, который будет действовать на всей территории страны, передает Deutsche Welle .

Уточняется, что запрет будет действовать в течение двух недель. В случае повторного нарушения, полиция вправе вводить санкции. Отмечается, что власти введут общефедеральный карантин и запретят выходить гражданам из дома без острой необходимости.

По состоянию на 22 марта, число инфицированных коронавирусом в ФРГ превысило 21 тысячу человек, скончались более 75 пациентов, выздоровели 209. Всего в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.