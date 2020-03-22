Шестой Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию

Шестой Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский в Италию. В этой стране специалисты Минобороны окажут помощь с коронавирусной инфекцией.

Российские Ил-76 ВКС России доставляют российских военных специалистов и технику на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» к югу от Рима. Всего в республику будут направлены девять самолетов военно-транспортной авиации ВКС РФ.

Ранее глава военного ведомства РФ Сергей Шойгу и его коллега из Италии Лоренцо Гуэрини обсудили вопросы доставки самолетами ВКС России помощи Италии в борьбе с коронавирусом. В ходе разговора Гуэрини подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.

Съемочная группа «Звезды» является единственной среди российских журналистов, которая на одном из спецбортов самолета Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС РФ отправится в Италию.