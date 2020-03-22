Кто быстрее: в Роспотребнадзоре сравнили темпы распространения коронавируса и гриппа

Коронавирус COVID-19 распространяется медленнее сезонного гриппа, сообщили в Роспотребнадзоре.

«Если сравнивать текущую эпидемию с гриппом-А (обычный сезонный грипп) или атипичной пневмонией (SARS), в настоящее время представляется вероятным, что данная эпидемия будет распространяться медленнее», - сказано в сообщении.

Ссылаясь исследования Оксфордского и Утрехтского университетов, а также Имперского колледжа Лондона и Национального института здравоохранения и окружающей среды в Нидерландах, уточняется, что случаи молниеносного распространения инфекции имеют место в случае с любой эпидемией, и следует сделать все возможное для того, чтобы подобные случаи были как можно более редкими. Уточняется, что особенное внимание следует уделить динамике распространения и развития COVID-19 в Южном полушарии. Это связано с теплыми погодными условиями. Например, грипп ограничивается ими, но пока неизвестно имеет ли отношение к этому фактору новым тип коронавируса.

На распространение инфекции может повлиять и отслеживание контактов зараженного с другими. Особенно это важно, когда болезнь находится на ранней стадии.

Одним из главных приоритетов для исследователей и высокопоставленных чиновников является отслеживание контактов, необходимо контролировать около 70% людей, с которыми человек вступил в контакт, для того чтобы отслеживать распространение заболевания на ранних стадиях.

Сейчас силы специалистов всего мира направлены на создание вакцины. В России над созданием «противоядия от коронавируса» работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка лекарства ведется также в США и Китае. Вакцина от гриппа бессильна для коронавируса, ранее заявлял инфекционист.

По последней информации в мире зарегистрировано более 310 тысяч инфицированных, погибших почти 14 тысяч. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании, Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.