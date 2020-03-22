«Полная чушь»: Собянин опроверг фейк о «вводе войск в Москву из-за коронавируса»

Собянин назвал полной чушью фейки о вводе войск в Москву из-за коронавируса.

«Это просто домыслы или специально вброшенные фэйки. Вбрасывалось, что в Москву вводятся какие-то войска - полная чушь! Близко ничего нет», - сказал Собянин в эфире Первого канала.

Также мэр столицы добавил, что метро «будет работать при любой ситуации».

С 16 марта мэр столицы Сергей Собянин ужесточил карантинный режим в Москве. Согласно указу, с 21 марта все государственные общеобразовательные школы, спортшколы и учреждения дополнительного образования будут закрыты до 12 апреля. Также запрещается проведение любых массовых мероприятий на открытом воздухе, а в помещениях число участников ограничено до 50. Временный запрет будет действовать до 10 апреля. С 21 марта до особого распоряжения будут закрыты и фитнес-центры, аквапарки и бассейны в Москве.

В последнее время на фоне ситуации с коронавирусом в социальных сетях появляется множество фейковых сообщений и вбросов. Например, о том, что Москва будет полностью закрыта на жесткий карантин, вертолеты будут распылять над городом средство для дезинфекции. Многие публикации содержат ложную информацию про дефицит товаров, из-за чего образуется паника и ажиотаж.

В Москве даже был создан специальный информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом. Одной из его задач является работа с фейковыми новостями, размещаемыми в соцсетях и мессенджерах.

По данным на 22 марта, в мире зарегистрировано 310 879 инфицированных, погибших 13 173. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании , Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом, большинство из которых находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все 85 регионов страны перешли в режим повышенной готовности.