Пласидо Доминго заразился коронавирусом

Всемирно известный оперный певец Пласидо Доминго заявил, что болен коронавирусной инфекцией. Об этом артист рассказал на личной странице в Facebook.

«Я считаю своим моральным долгом объявить вам, что у меня положительный результат на COVID-19. Моя семья и я находимся в самоизоляции, пока это считается необходимым с медицинской точки зрения», - сообщил певец.

Доминго также призвал людей к предельной осторожности, напомнил о правилах гигиены во время пандемии коронавируса и призвал следовать указаниям правительства. Певец выразил надежду на сплоченность мирового сообщества в борьбе с вирусом и кризисом, который спровоцировал COVID-19.

По данным на 22 марта, в мире зарегистрировано 310 879 инфицированных, погибших 13 173. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании , Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.