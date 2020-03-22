Группа риска: какие категории россиян в большей степени подвержены COVID-19

В группе наиболее уязвимых перед коронавирусом россиян оказались те, кто страдает аутоиммунными заболеваниями (ревматоидный артрит, рассеянный склероз). Соблюдать меры предосторожности и ограничить контакты с другими людьми Минздрав России советует и тем, кому недавно провели трансплантацию органов, а также проходящих химиотерапию в связи со злокачественными новообразованиями. Данные рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Для этого рекомендуется временно ограничить контакты с другими людьми, пользование общественным транспортом, посещение общественных мест, таких как торговые центры и магазины, поликлиники, МФЦ, рынки», - сказано в сообщении.

В группе риска находятся и россияне старше 60 лет. Им также рекомендовали не посещать общественные места, соблюдать гигиенические нормы, ограничить контакты и обращаться к врачам в случае недомогания.

Наиболее устойчивыми к инфицированию новым типом коронавирусной инфекции являются дети и подростки от 0 до 10 лет и от 10 до 19.

По данным на 22 марта, в мире зарегистрировано 310 879 инфицированных, погибших 13 173. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании , Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом, большинство из которых находятся в Москве. В связи с угрозой распространения вируса все 85 регионов страны перешли в режим повышенной готовности.