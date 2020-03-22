Вакцина от COVID-19: ВОЗ назвал сроки создания препарата

Работа по разработке и испытанию вакцины от COVID-19 займет не менее года, сообщил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан. Перед применением вакцины необходимо доказать ее эффективность и безопасность. Только потом начать ее массовое производство.

«Необходимо соблюдать осторожность, поскольку потенциально вакцину от нового коронавируса получат миллиарды людей, и она должна быть абсолютно безопасной и никому не навредить», - подчеркнул Райан.

Он уточнил, что на данный момент специалисты со всего мира разрабатывают около 20 вакцин от коронавируса, передает ТАСС.

В России над созданием «противоядия от коронавируса» работают ученые Санкт-Петербургского научно-исследовательского института вакцин и сывороток. Разработка лекарства ведется также в США и Китае.

Российские специалисты считают, что препарат удастся разработать в течение 18 месяцев, а его применение начать с середины следующего года. Они подчеркнули, что речь идет о лекарственном препарате, у которого есть регистрационное удостоверение.

Ускорить появление вакцины поможет и новые результаты по расшифровке полного генома коронавируса.



По данным на 22 марта, в мире зарегистрировано 310 879 инфицированных, погибших 13 173. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании , Германии. В России обнаружено 367 больных коронавирусом.