Масло в огонь: как американские лаборатории связаны с COVID-19

На Украине политика отошла на второй план. В разгаре карантин, а в ряде областей уже введен режим ЧС. По опыту Китая и Италии понятно, что остановить пандемию можно только решительными действиями властей и слаженной работой системы здравоохранения.

«Будьте дома, смотрите кино. И для молодых людей: вы же знаете, у нас есть один кризис, но никто не отменял демографический кризис на Украине. Я думаю, настало время бороться и с этим кризисом», - заявил президент страны Владимир Зеленский.

Украинскому лидеру кроме тотального карантина предложить особо нечего. Попытка перевести вопрос в шутку, область, где Зеленский действительно силен, вряд ли можно считать удачной.

«Занимайтесь сексом и сидите дома - для этих людей слова президента выглядят как приколы неуместные и дурацкие. Авторитет президента, конечно, не добавляется, наоборот - разогревает отрицательные чувства к руководителю страны, который в тяжелый момент всякую белиберду несет с ухмылочкой по телевизору», - считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Тяжелый момент - это не только глобальная пандемия, которая, к несчастью, не обошла стороной и Украину. Это еще и то, что теперь творится в стране. Сначала в некоторых городах отменили бесплатный проезд для льготников, чтобы пожилые люди оставались дома, а затем и вовсе запретили ездить в автобусах более чем по десять пассажиров одновременно.

Это накалило и без того нервную атмосферу. Начались конфликты. В Одессе недовольные пассажиры разбили камнями стекла автобусов. В Киеве дело дошло до драк: один из жителей нецензурно обругал и высадил на остановку кондуктора, чтобы попасть в заветную десятку.

Но даже такие жесткие меры компенсируются необязательностью их выполнения. Когда Зеленский распорядился закрыть метро, мэр Харькова ответил, что не собирается этого делать. Сработала только прямая угроза отправить градоначальника в тюрьму. Что уж говорить про простых водителей и пассажиров автобусов.

Авральные меры, принятые, когда на Украине были зарегистрированы первые семь случаев коронавируса, оказались просто не понятны населению.

«Когда происходит чрезвычайная ситуация, в слабых странах, как наша, где люди привыкли только на себя рассчитывать, нужна поддержка государства. Тестировать всех подряд невозможно», - считает врач-инфекционист, член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса на Украине Ольга Голубовская.

Отсутствие сильной власти, способной взять на себя решение важнейших проблем, в условиях глобального кризиса приводит к тому, что люди все чаще задают неудобные вопросы, в чем причина распространения коронавируса. Этот же вопрос не дает покоя и жителям Китая, который уже справился с первой волной эпидемии.

Заместитель министра иностранных дел КНР на прошлой неделе высказал версию, что вирус в Ухань могли завести американские военные. Тему подхватили и на Украине, тем более, что именно в этой стране находятся по меньшей мере 15 американских военных лабораторий. Они занимаются исследованиями в области биологических патогенов. Как только на Украине началась эпидемия коронавируса, петицию с требованием проверить деятельность таких лабораторий разместили на сайте президента страны: «Угроза может таиться на территории нашей страны. В связи с официальным заявлением представителя МИДа КНР Чжао Лицзянь о том, что американские военные занесли коронавирус в Ухань, просим президента Украины Владимира Зеленского создать комиссию для расследования деятельности американских биологических лабораторий на территории Украины. Люди имеют право знать правду».

Ответа пока нет. Да и вряд ли власти Украины смогут дать его: по договору с США они не имеют даже права интересоваться, какие исследования проводятся в этих лабораториях.

«Украина является рекордсменом по количеству военных биологических лабораторий США, поскольку там имеются в Киеве, во Львове, Николаеве, Одессе, Ужгороде, Харькове. Еще я пропускаю где-то 15 таких точек на территории Украины», - говорит болгарская журналистка Ася Иванова.

Нынешний скандал вокруг зарубежных американских лабораторий в странах бывшего СССР далеко не первый. Еще осенью 2018 года бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Георгадзе обнародовал документы, доказывающие, что в исследовательском центре Лугара в 40 километрах от Тбилиси были летальные случаи среди пациентов, согласившихся на роль подопытных за деньги. Тогда же стало известно, что американские специалисты собирают биоматериалы жителей России. Объясняли это некими исследованиями в области опорно-двигательного аппарата, а выбор именно российских образцов назвали случайным. Эту деятельность тогда российские власти запретили. А за полгода до нынешней эпидемии американские СМИ писали о неком ЧП, из-за которого временно была приостановлена работа сверхсекретного военного исследовательского института в Форте Детрик в штате Мэриленд. Следом за этим последовали сообщения о вспышке пневмонии в США, ее тогда связывали с употреблением вейпов и курительных смесей. В марте, уже в самый разгар нынешней пандемии, обнаружилось, что новостные страницы с описанием этого ЧП в Форте Детрик были удалены из Сети. Жители США разместили петицию на сайте Белого дома с требованием объяснить эту цепочку совпадений: «Теперь у нас появились основания попросить правительство США опубликовать настоящую причину закрытия Форта Детрик, чтобы выяснить велись ли в лаборатории исследования нового коронавируса COVID-19 и имела ли место утечка вируса».

Все больше вопросов задают и Дональду Трампу. Но вместо того, чтобы ответить на китайские обвинения, президент США предпочитает играть словами. В тексте одного из своих выступлений президент собственноручно зачеркнул слово «корона» и написал от руки «китайский вирус». Отныне он называет его только так.

Еще одно свидетельство того, что подозрения возникают не на пустом месте. Оказывается еще в 2015 году авторитетный медицинский журнал Nature Medicine опубликовал статью, авторы которой подробно рассказали о гибридной форме коронавируса, описание которого подозрительно напоминает историю о происхождении COVID-19. Сейчас на эту статью обратили внимание во всем мире, и это настоящая сенсация. Помимо американских биологов в исследовании участвовали специалисты института вирусологии из Китая со штаб-квартирой, конечно же, в Ухане. В статье при желании можно найти ответ, как заболевание могло передаться от летучих мышей человеку и почему это произошло только сейчас: «Мы изучаем потенциал заболевания SARS-подобным вирусом, который в настоящее время циркулирует в популяциях китайских летучих мышей. Результаты показывают, что вирусы группы 2b могут эффективно реплицироваться в первичных клетках дыхательных путей человека и достигать в лабораторных условиях концентрации, эквивалентной эпидемической».

Слишком много совпадений, от которых становится по-настоящему страшно. Пока вопросов намного больше чем ответов. Многим вполне вероятной кажется версия, что вспышка заболевания могла быть инициирована искусственно. Вирус как супер-оружие, которое не стреляет и не взрывается, но наносит огромный урон.

«Я думаю, это можно назвать биологическим оружием нового поколения, которое направлено на нанесение максимального экономического ущерба той или иной стране. Даже если бы была вспышка Эболы, где летальность больше 50%, такого ущерба экономического бы не было, там короткий период, все признаки на лицо, и болезнь была бы быстро локализована. А тут человек может месяц ходить, не иметь никаких признаков и заражать окружающих», - говорит военный эксперт экс-член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Имеют ли отношение военные микробиологи какой бы то ни было страны к нынешней глобальной эпидемии? Сейчас важнее преодолеть последствия заболевания. Но когда это произойдет, люди по всей планете захотят знать правду, как такое вообще стало возможным. И миру потребуется новая эффективная система контроля за опасными биологическими экспериментами. Возможно, вскоре Пентагону придется пустить в свои исследовательские центры наблюдателей, чтобы они смогли своими глазами увидеть, какая опасность таится в секретных американских лабораториях по всему миру.