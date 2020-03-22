Мантуров: в России нет дефицита продуктов

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров заявил, что страна не будет испытывать дефицита продуктов на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией.

«Продуктов хватит сто процентов. Полностью затарены логистические центры, фуры подъезжают постоянно к магазинам. Увеличилась продажа бакалеи от 40% до 60%», - - сказал Мантуров в эфире телеканале «Россия 1».

Он рекомендовал сетевым магазинам сделать запасы на 60 дней, а не на 21, так как в этом случае продукция сбывалась за три дня.

«Но дефицита нет никакого с точки зрения продуктов», - подчеркнул глава ведомства.

По словам главы государства, ситуация с продовольствием надежная, и людям не обязательно тратить деньги на продукты, которые потом придется выбрасывать.

Его мнение поддержал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, добавив, что ситуация с поставками продуктов в РФ стабильная, никаких проблем на фоне пандемии коронавируса нет.

В информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом Путину продемонстрировали онлайн-сервис, где отображаются камеры видеонаблюдения в магазинах, а также изображения контролеров, которые обходят склады и торговые точки.

Также центр анализирует информацию про коронавирус, так как в последнее время в социальных сетях появляется множество фейковой информации про закрытие Москвы на жесткий карантин, патрулирование улицы, ограничение работы метро и распыления с вертолетов средства для дезинфекции. Владимир Путин попросил обращаться только к официальной информации и не верить слухам.