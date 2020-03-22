Бойца-чемпиона MMA убили в Бразилии

Бразильский боец смешанного стиля (MMA) Глиан Алвеш умер от огнестрельных ранений. Ранее неизвестные напали на 25-летнего спортсмена и нанесли ему три огнестрельных ранения в живот и правую ногу.

Бойца доставили в больницу, но врачам не удалось спасти жизнь молодого человека. Сейчас полицейские начали расследование инцидента. По версии правоохранителей, к преступлению могут быть причастны два человека. Также полиция планирует взять комментарии у родственников Алвеша, сообщает Globe Sports.

Глиан Алвеш известен по выступлениям в промоушене Shooto! Brazil. Он становился чемпионом организации в легчайшем весе. В арсенале бойца 13 побед и пять поражений.