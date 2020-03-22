Пациенты с хроническими заболеваниями получат рецепты на лекарства дистанционно

Выписывать лекарства для пациентов, имеющих хронические заболевания, будут дистанционно, в форме электронного рецепта, сообщили в Минздраве РФ. Документ направлен и в регионы страны.

Ведомство также рекомендовало врачам выписывать данным пациентам рецепты со сроком действия до трех месяцев.

Данная мера вводится для того, чтобы граждане значительно реже посещали поликлинику для получения рецепта в связи с распространением коронавируса.

«Врачам также рекомендовано перевести диспансерное наблюдение за такими пациентами на удаленную форму – врачи будут их регулярно обзванивать», - сказано в сообщении.

Пожилым людям, а также гражданам, имеющие хронические заболевания, как категорий граждан наиболее подверженных заражению COVID-19 ранее было рекомендовано избегать мест массового скопления людей. Желательно не выходить на улицу без особой надобности, минимизировать поездки на общественном транспорте, магазинов.