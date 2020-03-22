СМИ: семья главного «вора в законе» Шакро Молодого заболела коронавирусом

Семья Захария Калашова, более известного как главного «вора в законе» Шакро Молодой, предварительно заболела коронавирусом. Положительный результат обнаружен у его супруги Марины Гольдберг и 15-летнего сына Даниила Калашова, сообщает паблик «112».

На данный момент, они самоизолировались в особняке Захария Калашова, но в скором времени их госпитализируют.

Сам Шакро сейчас находится в тюрьме. В 2018 году суд приговорил его к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по делу о вымогательстве.

В качестве реальных защитных мер на Украине с 18 марта прекращены внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, автобусах и автобусах одновременно разрешено перевозить до 10 пассажиров. В некоторых городах общественный транспорт полностью остановлен.