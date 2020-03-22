Еще один Ил-76 ВКС РФ вылетел с аэродрома Чкаловский

Третий самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России вылетел с аэродрома Чкаловский на территории Московской области в Итальянскую Республику для оказания помощи по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Российские военные медики, специалисты в области вирусологии и эпидемиологии с современным оборудованием по диагностике и проведению дезинфекционных мероприятий перебрасываются самолетами ВКС России на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре», расположенную в 30 километрах юго-западнее Рима.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу и его итальянский коллега Лоренцо Гуэрини провели телефонные переговоры по вопросу доставки самолетами ВКС России помощи Итальянской Республике в борьбе коронавирусной инфекцией. В ходе разговора министр обороны Италии подтвердил готовность принять, начиная с 22 марта, российские самолеты со специалистами, техникой и оборудованием.