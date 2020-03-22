Узнаю по походке: как системы видеофиксации обнаруживают преступников

В нашей стране усовершенствовали систему распознавания лиц. Теперь находить преступников будут точнее и быстрее. Действующая система уже доказала свою эффективность: с февраля с ее помощью удалось задержать более 200 нарушителей коронавирусного карантина, тех, кто по возвращению из-за границы должен был находиться дома, в режиме самоизоляции, но решил пренебречь этими правилами. Да и вообще расследование почти каждого преступления теперь начинается с изучения видеозаписей и заканчивают тоже ими. Как правило, судье достаточно посмотреть, чтобы расставить все точки над и в приговоре.

Комплексы видеофиксации подключены к системе «Безопасный город». Они помогут найти тех, кто годами скрывался от правосудия. От неплательщика алиментов до убийцы - главное, чтобы фото было загружено в базу. Лицо каждого, кто пройдет через турникеты, попадет в систему, которой управляет искусственный интеллект. За доли секунды он сравнит портрет с фотографиями людей, находящихся в розыске. В московском метро это пока эксперимент, но очень удачный, признают в полиции.

«В результате после установки комплексов, и при этом не увеличивая количество личного состава полиции, в настоящее время ежемесячно задерживается от пяти до десяти преступников, которые разыскивались не только сотрудниками органов внутренних дел Москвы и иными органами, но и правоохранительными органами других стран», - говорит заместитель начальника отдела ЦОРИ ГУ МВД России по Москве Эрик Лобов.

Комплексы видеофиксации не только записывают, но еще анализируют, сравнивают и передают. В Москве уже установлены 178 тысяч камер, а скоро их будет больше - столичная мэрия планирует довести их число до 187 тысяч. Камеры поставят в метро, на другом общественном транспорте, на улицах, в подъездах и объединят их в полноценную систему. Она получит глобальное обновление - преступника она сможет узнавать по походке. Оказывается, она не менее уникальна, чем черты лица, а скрыть ее невозможно. Есть разница в анализе - сравнивают не два фото, а два видео, на которых записана последовательность движений. А они у каждого человека свои. Если добавить к этому особенности фигуры и татуировки на видимых частях тела, получается неповторимый портрет. И неважно, что лицо закрыто.

«Нейронная сеть выбирает те геометрические и текстурные признаки, которые закладываются в вектор. Вектор - это набор целочисленных значений. В нашем случае это где-то 256 значений. Есть, например, у людей номер в паспорте, так и алгоритм формирует какую-то последовательность чисел, сравнивая которые друг с другом, вы можете сказать, насколько они близки, или насколько далеки друг от друга», - объясняет основатель и председатель правления компании VisionLabs Александр Ханин.

Как только система посчитает, что нашла преступника, сотрудникам полиции, которые находятся поблизости, придет уведомление. И они уже проверят, не ошибся ли искусственный интеллект. Аналогичная схема будет применяться и на месте преступления: получив отпечатки пальцев, криминалисты сравнят их с теми, что уже есть в базе данных. Если этого человека раньше задерживали, значит у полиции есть и фото. Через несколько минут злоумышленника будут искать все камеры города.

И даже специальные ассиметричные узоры на лице не помогают. Когда-то, на раннем этапе развития системы, так можно было обмануть искусственный интеллект. Он просто терялся, принимая линии за черты лица и не находя такого в своей базе. Но главный плюс системы - способность обучаться, постоянно пополняя базу снимков. Накопив достаточно, сфотографировав в разных ракурсах, в шапке, с поднятым воротником, в очках, она сможет определить личность даже со спины.

С каждым годом эффективность системы увеличивается в среднем на 20%: чем больше камер подключают к ней, тем меньше шансов у преступника уйти от правоохранительных органов.

Сейчас почти каждый подъезд в Москве оборудован системами видеонаблюдения. Выйдя из дома человек сразу попадает в поле зрения правоохранительных органов. Скрыться в здании не получится: пусть камеры внутри еще не подключены к централизованной системе, эти данные полицейские получат по первому запросу. И, конечно, отследить человека можно еще и по цифровому следу: данные о том, где и когда вы расплатились картой, тоже хранятся.

Область применения всего этого массива - огромная. 8 марта при помощи камер видеонаблюдения по всей столице нашли десятки нелегальных точек, где торговали некачественными цветами. Такие тюльпаны простоят всего несколько часов, а розы завянут через пару дней, а продают их втридорога.

И даже с эпидемией коронавируса система распознавания личности борется. Не только в России, а по всему миру. Так в Китае у людей, находящихся на карантине, перед дверью устанавливают камеру. Стоит выйти - поступит сигнал в полицию. У нас пока так не делают, достаточно систем видеофиксации в подъездах. Они успешно работают. Тем более номера рейсов, а значит и адреса всех прилетевших из опасных регионов известны.

«Введена и успешно используется система аналитического видеонаблюдения, которая позволяет распознавать лица. Данная система показала свою эффективность при контроле за соблюдением гражданами карантинного режима. При помощи которой выявлено более 200 граждан, допустивших его нарушение», - рассказывает начальник ГУ МВД России по городу Москве Олег Баранов.

Маски, которые закрывают большую часть лица, не помогли. Точность распознавания личности - 97%. Ошибка практически исключена. За полной изоляцией следят и бдительные соседи. Поводом проверить соблюдения режим карантина может быть и транзакция по карте: возможно, потенциально зараженный человек вышел в магазин.

Систему распознавания личности планируют улучшить. Например, научить автоматически определять эмоции, чтобы выявлять агрессию и просто не давать преступлениям случиться. Антиутопия какая-то, скажут скептики, забывая, что систему распознавания личности можно использовать и вместо паспорта, а собственное лицо предъявить, например, вместо билета на поезд или самолет. Или пройти в метро, не прикладывая карту к турникету. Удобно, да и безопаснее в Москве стало. В прошлом году благодаря камерам наблюдения, подключенным к единой системе, раскрыли около восьми тысяч преступлений.