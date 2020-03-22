Взрыв прогремел на складе боеприпасов в Мурманске

Комиссия командования Северного флота проводит проверку по факту получения травм военнослужащими одной из воинских частей материально-технического обеспечения.

По предварительным данным, в результате нарушения требований безопасности при проведении погрузочно-разгрузочных работ на технической территории складского комплекса произошел подрыв артиллерийского боеприпаса, в результате которого получили травмы пять военнослужащих.

Пострадавшие были оперативно доставлены в военный госпиталь, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, уточнили в пресс-службе Северного флота.