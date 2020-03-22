Инфекционист назвал самый безопасный транспорт во время пандемии COVID-19

В связи с тем, что COVID-19 передается воздушно-капельным путем - им можно заразиться, если дотронуться до поверхности, с которой до этого соприкасался инфицированный человек. Поэтому риск «подхватить» коронавирус высокий в том транспорте, где максимальная «скученность» людей, заявил «Звезде» иммунолог-инфекцонист, директор Научно-исследовательского центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.

«Создавать панику по поводу метрополитена я бы не стал. Там будет вводиться система тепловизоров, камеры слежения и система фильтрации воздуха, какую сделал уже "Аэрофлот"», - рассказал Викулов.

По словам специалиста, для введения такой система потребуется немного времени с учетом всей обстановки. К тому же, это хороший «задел» на будущее - дезинфицировать воздух во время других эпидемий.

«Самый безопасный - это личный транспорт», - резюмировал инфекционист.

Если сравнить пассажиропоток в такси и автобусе, троллейбусе или трамвае, то приоритет следует отдать первом способу передвижения.

Однако беспокоиться нечего, ведь в Москве весь общественный транспорт снаружи и внутри - валидаторы, поручни, турникеты, а также жилые подъезды домов обрабатываются специальным антибактериальным средством, рекомендованным Роспотребнадзором.

Загруженность метро на данный момент уже стала меньше на треть, так как все школьники и студенты перешли на дистанционную форму обучения, а многие работники ушли на «удаленку».