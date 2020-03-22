Россия с 23 марта приостанавливает авиасообщение со всеми странами

Россия с 23 марта временно останавливает авиасообщение с другими странами. Исключением станут рейсы из Москвы в столицы или другие крупные города, а также - чартеры для вывоза граждан в их стран. Об этом сообщили в Росавиации.

«Вводится временное ограничение на осуществление пассажирских авиаперевозок с территории Российской Федерации на территорию иностранных государств», - уточняется в сообщении.

Всего в списке рейсов-исключений значатся рейсы в столицы и крупные города 146 стран, причем в одну страну указывается только один рейс.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, Великобританией, США и ОАЭ. Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.