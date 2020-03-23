Пустота и дезинфекция: будни Италии в режиме карантина

Карантин и самоизоляция - главное в борьбе с COVID-19. Жесткие меры применяют в Китае и некоторых европейских странах. Оставаться дома призывают сейчас и врачи всего мира. В соцсетях они запустили специальное видео-обращение, в котором говорят, что пока они вынуждены работать, всем остальным необходимо реже бывать в общественных местах.

Наш Минздрав тоже дал свои рекомендации, как организовать свою жизнь в режиме самоизоляции. Первое - необходимо включить в распорядок дня физические упражнения, придерживаться здорового питания, отказаться от вредных привычек, исключить употребление алкоголя и бросить курить, поскольку курильщики в большей степени подвержены болезням легких и тяжелее их переносят. Необходимо регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку.

Италия закрылась на карантин не сразу. Сначала образовались несколько очагов заражения на севере страны, и 23 февраля полностью заблокировали лишь 11 городов. Позже красную зону расширили на четыре региона, но вся остальная страна при этом продолжала жить обычной жизнью. Тогда, кажется, многие до конца не верили в худший сценарий.

Официально жесткий карантин в Италии объявили 8 марта. Это когда закрылось абсолютно все, кроме аптек и супермаркетов, а людей обязали сидеть дома.

Ксения Молоствова живет в этой стране и уже несколько недель проводит в режиме карантина.

«Первое, что особенно остро чувствуется во время карантина - это потребность в движении. Я не фанат утренних пробежек в парке, но вот как только собралась, выяснилось, что и занятия спортом на свежем воздухе тоже запретили», - рассказывает она.

Правда, многие инструкторы стали проводить онлайн-занятия, а в интернете можно найти достаточно ресурсов с подходящими упражнениями.

По ее словам, первая неделя карантина прошла довольно легко. Девушка сделала все, что давно откладывала в долгий ящик: провела генеральную уборку, закончила читать некоторые книги. Одним словом, сначала все немного казалось отпуском. А когда всю страну закрыли по домам, наступило состояние шока. Но люди сразу нашли выход - вся активная жизнь переместилась на балконы.

«Наша шумная улица совсем опустела. Церковь закрыта, с собаками гуляют по пять минут вокруг дома. Но соседи общаются через балконы, и часто обмениваются разными продуктами с помощью корзинок, которые спускают на веревках», - говорит Ксения Молоствова.

Питание - еще один важный аспект во время карантина. Продукты из магазинов в Италии никуда не пропадали, но смысл карантина в том, чтобы сократить походы по супермаркетами до минимума, а не использовать их как повод прогуляться. Людям нужно было привыкнуть к мысли, что выходя из дома, всегда есть шанс принести с собой вирус.

«Продукты лучше закупать один раз на неделю. И тут нам пришлось изменить свои привычки. Дело в том, что итальянцы каждый день покупают свежую рыбу или мясо, но сейчас нам пришлось от этого отказаться - я все заморозила впрок», - рассказала собеседница «Звезды».

Теперь все, что итальянцы приносят из магазинов, они обрабатывают дезинфицирующим средством: упаковки могут содержать на поверхности вирус.

«Очень важно также обрабатывать антисептиком телефоны. Я делаю это после каждого выхода на улицу. А еще вирус можно принести в дом на подошве обуви, поэтому рекомендуется чаще мыть полы и делать влажную уборку. Благо, на это теперь у всех появилось время», - объясняет Молоствова.

Очень важно обрабатывать все кнопки и выключатели, особенно в общественных местах. Жители домов дезинфицируют кнопки в лифте, домофон и ручки входных дверей.

Сколько еще в Италии продлится карантин, никто не знает. Несмотря на все ужасающие цифры, пик COVID-19 еще не пройден. Но в Италии поняли, что общий успех зависит от каждого, кто живет в стране.