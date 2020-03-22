Еще 61 случай заражения коронавирусом зарегистрирован в РФ

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве сообщили о 61 новом случае заражения коронавирусом. Среди заболевших коронавирусом в российской столице есть иностранцы. Все они также получают необходимое лечение в стационарах Москвы.

Также сообщается, что всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 191 случай заболевания.

«Установлен круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Они находятся под наблюдением врачей», - говорится в заявлении штаба.

Все заболевшие коронавирусом прибыли в Москве рейсами из Женевы, Риги, Парижа, Амстердама и Мадрида.