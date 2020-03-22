Окропляют святой водой машины и улицы: как в Бердянске «прогоняют» коронавирус

В Бердянске Запорожской области священнослужители провели необычный автопробег, во время которого поливали улицы и проезжающие мимо машины святой водой. Так священники пытались «прогнать» коронавирус. Процессия сопровождалась молитвенным пением.

На кадрах видно, что автоколонну возглавляет грузовик, в кузове которого стоит батюшка и окропляет святой водой машины, которые вынуждены пропустить «крестный ход». За основным автомобилем следовало еще около десятка машин.

На данный момент, на Украине зарегистрировано 47 случаев заболевания коронавирусом. Из них 3 - летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

Всего в мире подтверждено более 310 тысяч инфицированных, погибших 13 тысяч.