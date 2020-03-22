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«Европейская солидарность - сказка на бумаге»: как коронавирус раскалывает ЕС

Евгений Ксензенко
18:31 22.03.2020
Ситуация с COVID-19 в Европе остается сложной. Хуже всего дела обстоят в Италии. Несмотря на жесточайший карантин, остановить пандемию там пока не удается. На карантин перешли уже практически все страны Европы.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Ivan Terron, Keystone Press Agency, Globallookpress

В борьбе с коронавирусом в Евросоюзе каждый действует сам по себе и сам за себя. Европейцы теперь просто случайные соседи, да еще с кашлем и насморком. Настроение у всех примерно такое: зачем спасать ту же Италию, когда, например, немцам может завтра самим не хватить аппаратов искусственной вентиляции легких. И лучше пока прикрыть дверь.

Одним из первых новую европейскую реальность осознал президент Франции Эммануэль Макрон. В обращении к нации он семь раз повторил: «Мы на войне». Макрон добавил, что надеяться надо только на самих себя, а жить страна будет в режиме военного положения: с закрытыми кафе, ресторанами и введением комендантского часа с наказанием для нарушителей.

«Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок», - заявил Макрон.

Особняком в Европе опять оказалась Британия. После Brexit она в любом случае сама по себе. Для защиты страны Борис Джонсон выбрал стратегию «стадного иммунитета». Ее суть - изолировать пожилых людей, а молодым дать возможность переболеть, гуляя по улицам. Таким образом якобы со временем выработается естественная защита в стране. Сначала Джонсон просто запугивал нацию:

«Я должен быть честен с вами: многие семьи, очень многие семьи потеряют близких раньше времени», - заявлял он.

Потом все-таки попросил не паниковать и до последнего не вводил жестких мер. Казалось, премьер-министр готов был рискнуть британскими жизнями.

«Реакция нашего правительства просто катастрофична. Сравните с той же Германией. Там быстро приняли меры, взяли все под контроль. У них смертность меньше, чем в других странах. Правительство Бориса Джонсона, как президентство Дональда Трампа. Они все откладывают, надеясь, что проблема сама собой решится. А сейчас они пытаются сделать то, что другие уже давно сделали», - считает бывший мэр Лондона Кен Ливингстон.

Во время кризиса от Брюсселя ждали лидерства, а получили красноречивое молчание на фоне криков о помощи. Италии нужны медикаменты, а соседи - Франция и Германия - ограничивают экспорт защитных масок. Коронавирус по сути развалил единство Евросоюза за считаные дни.

«Каждая страна сейчас сама по себе. И хотя пытались создать такие соединенные штаты Европы, этого не произошло. В Брюсселе только определяют экономическую политику. Получилось так, что каждая страна сама управляет своими делами», - говорит Кен Ливингстон.

Оказалось, что брак 27 стран - это только про радость, а испытания печалью проходят все в одиночестве. И у каждой страны свой бой с коронавирусом. Пока Брюссель безмолвствует - помогает Китай. Пекин отправил Франции миллион защитных масок.

«Европейский союз доказал свою полную неспособность оказывать помощь своим членам. Особенно Италии, ей так нужна была поддержка. В итоге помог Китай, но не соседи. Это возмутительно! Большой скандал», - говорит политолог Эммануэль Леруа.

Китайские эксперты консультируют итальянских врачей, а также отправили аппараты искусственной вентиляции легких, защитные маски и костюмы.

Помощь предложила и Россия. Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Джузеппе Конте пообещал поддержать Италию в это тяжелое время. Россия отправит специалистов в наиболее пострадавшие районы страны, а также средства защиты, мобильные комплексы для дезинфекции оборудования и транспорта.

А главный союзник Европы - США - дистанцировался от партнеров. Сначала Америка закрыла границу для европейцев: раз допустили заражение, то пусть теперь сами разбираются с вирусом. Вскоре выяснилось, что Штаты пытались не просто закрыться, а еще и забрать у партнеров самое необходимое - ключ к победе над вирусом. Якобы администрация Трампа предлагала огромные деньги за эксклюзивный контракт немецкой компании, которая разрабатывает вакцину против вируса, а у Италии выкупила тесты на коронавирус и вывезла их на военном самолете. Сами Штаты это отрицают, но косвенное подтверждение этой информации журналисты обнаружили в словах представителя Пентагона.

«Есть несколько элементов для прохождения теста. И все, что у нас есть - привезено из Италии. Сначала это мазки, которые используются для сбора образцов у людей, а затем есть жидкость, где их можно разрабатывать. Это то, что у нас есть. Привезено из Италии», - заявил Джетрис Джонатан Хоффман.

Ссоры и эгоизм союзников во время эпидемии - предсказуемая модель поведения. Гармонии не было и раньше: кризис с мигрантами оставил трещины в Евросоюзе. Однако знаки отсутствия единого европейского плеча появились уже давно.

«Во время финансового и банковского кризиса 2008-2009 годов Греция оказалась в похожей ситуации - ее бросили разбираться самой со своими проблемами. На этот раз Италия почувствовала это на себе. Возможно, Евросоюз и Европейский банк как-то сейчас все-таки на это отреагируют. Хотя бы еще потому, что это в общих интересах Италии и Евросоюза - защитить экономику Италии», - считает политолог, профессор Лондонской школы политики и экономики Тони Траверз.

Спустя какое-то время Брюссель все-таки очнулся от шока. Европейские власти пообещали выделить сначала 7,5 миллиардов евро на поддержку систем здравоохранения и малого бизнеса, а затем еще 37 - на срочные целевые инвестиции. А для поддержания общеевропейской морали даже сообщили об успешной эвакуации граждан ЕС. Сделали они это только на этой неделе.

А пока Брюссель сам себя уверяет, что с союзом все в порядке, на практике, похоже, растет число евроскептиков. Те же националисты и популисты, скорее всего, без труда получат новых сторонников после окончания эпидемии.

«Стало понятно, что Европейской солидарности не существует. Это была сказка на бумаге. Я отправил специальное письмо, потому что мы ожидаем многого и возлагаем самые большие надежды только на тех, кто может нам помочь в этой сложной ситуации, и это Китай», - заявил президент Сербии Александар Вучич.

Рано или поздно эпидемия закончится, но осадок останется. Прежде всего от действий - точнее бездействия соседей. И если европейцы однозначно поправятся, то у самого Евросоюза, похоже, шансы на выздоровление не очень высокие. Эпидемия показала, кто есть друг, а кто в лучшем случае - добрый приятель.

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