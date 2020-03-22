С 23 марта Россия ограничивает авиасообщение с Турцией.

«С 00.00 23 марта сохраняются регулярные полеты Москва-Стамбул, чартерные - при условии перевозки граждан Российской Федерации (до полного вывоза)», - уточнили в Росавиации.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Ираном, Южной Кореей, странами Евросоюза, в том числе с Италией, Германией, Францией, Испанией, а также с Норвегией и Швейцарией, Великобританией, США и ОАЭ. Предполагается, что убытки российских авиакомпаний в случае приостановки полетов до конца года могут превысить 100 миллиардов рублей.

По последним данным, количество заболевших коронавирусом в России составляет 306 человек, 16 человек выздоровели. Всего в мире подтверждено 310 879 инфицированных, погибших 13 173. Большинство зараженных находится в Италии, США, Испании , Германии.