Северная радуга: редкое для Ленинградской области природное явление озарило ночное небо

Фотограф Александр Спиридонов, являющийся читателем санкт-петербургского онлайн-издания Фонтанка.ру, поделился с сайтом уникальными снимками редкого для Ленинградской области небесного явления.

В ночь на 21 марта местные жители могли наблюдать над Ладожским озером самое настоящее северное сияние. Небо окрасили изумрудные и фиолетовые флуоресцентные всполохи, которые при взгляде на них буквально завораживали.

© Читатель "Фонтанки" Александр Спиридонов

Как сообщает портал, последний раз северное сияние, или Aurora Borealis, в небе под Санкт-Петербургом можно было увидеть 7 февраля.

Полярное или северное сияние является свечением верхних слоев атмосфер планет, обладающих магнитосферой, в результате их взаимодействия с заряженными частицами солнечного ветра.