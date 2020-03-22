«Кондуктор орет и просит спрятаться»: в Харькове «лишние» пассажиры трамвая присаживаются на корточки

Жители Харькова придумали способ обойти запрет на перевозку более 10 человек в вагоне трамвая, который был введен в связи с угрозой распространения коронавируса. Люди садятся на корточки, чтобы их не заметили полицейские.

Видеозапись из трамвая, который следовал по маршруту №6, опубликовал в Facebook портал «Харьков 1654».

«Кондуктор шестого трамвая орет и просит спрятаться, так как штраф 1000 гривен, все дружно по просьбе присели», - сказано в описании видео.

На Украине с 18 марта прекращено внутренние пассажирские перевозки. В трамваях, автобусах и автобусах, которые выполнят регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, одновременно разрешено перевозить до 10 пассажиров. В некоторых городах общественный транспорт полностью остановлен.